Ucraina | Berlusconi | ' pace rispettando diritto internazionale | ci sto lavorando'

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Roma, 21 dic. (Adnkronos) - La guerra inpresenta "uno scenario molto preoccupante, nel quale troppe volte sento minacciare con leggerezza addirittura l'uso delle armi nucleari. Laè necessaria e urgente. Ma lanon può essere in violazione dele non può essere neppure un modo per dividere l'occidente. Ci sto, vedremo". Lo afferma Silvioin un'intervista al ‘Corriere della Sera'.

