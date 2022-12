Torna la mensa solidale della Atitech di Gianni Lettieri

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Giunge al suo terzo appuntamento lapromossa da. Anche quest’anno l’azienda di Capodichino guidata da, tra le principali società di manutenzione aeronautica del mondo, metterà a disposizione le proprie strutture di refezione per la distribuzione di 200 pasti caldi al giorno per le famiglie disagiate dei quartieri di Secondigliano, San Pietro a Patierno, Ponticelli e del rione Vasto. Se nel 2021 i pasti caldi distribuiti erano stati in totale 3.600, quest’anno saranno 4.000 grazie all’estensione del periodo di distribuzione voluto da. La distribuzione si protrarrà infatti dal 20 dicembre 2022 all’8 gennaio 2023. Oltre a finanziare l’iniziativa,mette a disposizione i propri localidi ...

