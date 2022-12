Tempi allungati dalle richieste di Pd | M5s e Calenda Testo in Aula domani

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Il sottosegretario Freni: "Abbiamo iniziato tardi per le elezioni e ci sono procedure che non si possono comprimere". In Senato tra il 27 e il 29 dicembre L'esercizio provvisorio non è un'ipotesi contemplata

ilGiornale.it

... la prima è che Tatarusanu rischierebbe di retrocedere nelle gerarchie e perdere la titolarità ad interim ; la seconda, invece, è che iper rivedere in campo Maignan si siano...Di cosa parliamo "Diamo una "tregua" ai contribuenti consentendo di superare la conflittualità pregressa, condi pagamentoe sanzioni ridotte. In questo modo, cerchiamo di venir ... Tempi allungati dalle richieste di Pd, M5s e Calenda. Testo in Aula ... Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Si allungano i tempi per la manovra con il governo che è impegnato in una corsa contro il tempo per varare la legge di Bilancio ed ...