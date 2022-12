Rinnovabili | Fucino Green acquisisce la maggioranza di E-Way Finance

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – La Banca delrafforza ulteriormente la propria posizione nel settore dellaeconomy sostenendo la controllatanell’acquisizione dellaazionaria di E-Wayspa, primaria società di sviluppo, realizzazione e gestione di impianti di energiein Italia.Tramite questa operazioneraddoppia il suo investimento in E-Wayrilevando la quota (27,5%) precedentemente posseduta da Italian Renewable Resources spa e ne diventa il socio di controllo con il 55% delle quote societarie.E-Wayè la più rilevante piattaforma italiana di sviluppo di progetti eolici e solari, della dimensione di circa 4 mila MW, tutti ...

Italpress

