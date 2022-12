Denunce ginnastica ritmica | concluse le audizioni | dopo le feste ci saranno i provvedimenti

Sky Tg24

'Non pensavo fosse possibile che si scatenasse questa tempesta di, ogni giorno una nuova - ... hanno aperto il vaso di pandora sulle violenze psicologiche nellaritmica. Ma purtroppo ......"Change The Game" che ha presentato le 197finora ricevute dagli psicologi e dai legali del team. Tra le varie testimonianze c'è quella di Irene Castelli ex atleta diartistica che ... Ginnastica, il dossier con 194 presunti casi di abusi: "Botte e cibo negato" Sono quasi 200 le segnalazioni di presunti abusi sulle atlete raccolte da Change the Game, l'associazione che dal 2017 è impegnata a proteggere atlete e atleti da violenze e abusi sessuali, fisici, ps ...