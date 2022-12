CM Scommesse | Napoli e Tottenham in un terno da 10 | 1 volte la posta | Le nostre scommesse

Leggi su justcalcio

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) 2022-12-21 09:07:00 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata da CM.com: C’è sapore in queste due amichevoli che si giocheranno ae a Londra. Spalletti e i suoi contro il Lilla, Antonio Conte ed il suocontro il Nizza. Due squadre francesi che non saranno soltanto in gita di piacere, si vede anche dal fatto che a rete ci sanno andare anche se la Nazionale di casa è stata impegnata fino a pochi istanti fa. E ci ricordiamo tutti in che modo e con quale risultato finale. Mi piacciono due combo, le gol/over, dando per assodato che le ospiti possano segnare e dando per certo che lo sappiano fare le squadre di casa. Ilsarebbe pepato grazie al pareggio tra Coventry e West Bromwich, in Championship. Chi gioca fuori casa ha un sacco e una sporta di X nel ...