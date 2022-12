The Net – Gioco di squadra su Rai 2 | quante puntate sono? La trama

Leggi su ascoltitv

(Di martedì 20 dicembre 2022) Un interessante progetto legato al mondo del calcio parte su Raidue. Si chiama The Net –di, va in onda da martedì 20 dicembre 2022 ed è una co-produzione che coinvolge l’Italia tramite la Cross Productions ma che fa parte di una trilogia di storie ambientate non solo nel nostro Paese, ma anche in Austria e Germania. Tutte e tre con lo scopo di svelare i retroscena sulpiù seguito nel mondo. Ma daè formato The Net –di? In tutto, gli episodisei, ciascuno della durata di circa 50 minuti. Raidue li manda in onda al ritmo di due per volta per tre prime serate ed altrettante settimane. L’ultima puntata della prima stagione, quindi, va in onda martedì 3 gennaio 2023. The Net –di ...