Supplenze docenti | nuove nomine da GPS 2022 con algoritmo | aggiornato con gli ultimi bollettini

(Di martedì 20 dicembre 2022)anno scolastico/23: la pubblicazione deicon inominati in base alle preferenze espresse nella domanda presentata su Istanze online entro il 16 agosto ore 14. Ileggono dalla pubblicazione se e in quale sede sono stati assegnati. L'articolo .

Orizzonte Scuola

Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief "il recupero di mesi o anni dinon ... Anche perché quei periodi pre - ruolo di tutto il personale scolastico, quindi anche dei, ......essendo nel 90% dei casi libere e vacanti vengono considerate per legge utili solo alle... Il sindacato, inoltre, chiede da tempo di specializzare tutti iche lo chiedono: basta con le ... Supplenze docenti 2022, sono già 217mila e gli Uffici non hanno ancora concluso i lavori. FOCUS su tre anni di servizio, DATI Aggiornati "Nei giorni scorsi il MIM ha consegnato alle OO.SS. i dati sugli incarichi a tempo determinato conferiti per l’a.s. 2022-2023 aggiornati ...Il ministero deve costantemente verificare il corretto funzionamento di software e algoritmi. Se il docente è stato ingiustamente “scavalcato” da un collega, tutto da ripetere ...