ilmattino.it

Già, perché nel 2001, quandoRadunovic da piccolissima era gravemente malata per un problema al cuore,si era attivato per aiutarla. Aveva offerto alla sua famiglia sostegno ...Con queste parole e con un "grazie" accompagnato dall'emoticon di un cuore spezzato su Facebook esprime il proprio doloreRadunovic , affranta per la morte di Sinisai cui ... Mihajlovic e Nikolina, la bambina a cui Sinisa salvò la vita: «Che dolore la sua morte, non ce la faccio più» Nikolina ora ha 26 anni e vive a Podgorica. E come racconta lei stessa «cammino, sento, amo, proprio come chiunque altro. E posso farlo grazie a Sinisa Mihajlovic».Nel 2001, una bimba di Podgorica, Montenegro, era in pericolo di vita: per sperare di sopravvivere, doveva sottoporsi a un delicato e molto costo intervento chirurgico al cuore. Sinisa venne a saperlo ...