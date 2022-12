La nuova riforma dei servizi pubblici locali segue la strada tracciata da Draghi infatti funziona

Leggi su linkiesta

(Di martedì 20 dicembre 2022) Il governo ha approvato ladei. La maggior parte dei commentatori ha letto in questa scelta un adempimento finalizzato a incassare la rata di dicembre del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Forse è davvero così, ma vale la pena chiedersi anche quali siano i contenuti delladisciplina e se essi possano contribuire a mettere ordine nel fortino, finora inespugnabile, del socialismo municipale. Basti dire che, secondo la Corte dei conti, il novantatré per cento dei 14.626 affidamenti esistenti sono inhouse. Mettiamo le mani avanti: lanon impone il ricorso alla gara come modalità unica, o almeno prevalente, di affidamento. Sotto questo profilo, non rispecchia quella che noi dell’Istituto Bruno Leoni riteniamo essere la via maestra. ...