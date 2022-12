Cellulari banditi in classe | gli studenti | La repressione non e' mai la risposta

Agenzia ANSA

... spiega commentando la circolare firmata dal ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, contenente le indicazioni sull'utilizzo dei telefonie di analoghi dispositivi ...I criminali si sono fatti consegnare le offerte di giornata, soldi,e l'oro indossato dai fedeli. Un'azione fulminea, studiata, che ha fruttato in tutto aimille, al massimo duemila ... Cellulari banditi in classe, gli studenti: "La repressione non e' mai la ... Il cellulare in classe 'Lo uso solo nelle pause', dice Elisa, studentessa del liceo Mamiani di Roma. 'Sta all'educazione di ognuno a cui la ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...