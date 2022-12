Bonucci ora trema | il suo posto futuro non è più sicuro

(Di martedì 20 dicembre 2022) Leonardoè uno dei grandi simboli della Juve, ma il campione d’Europa del 2021 non sta vivendo una stagione per nulla positiva. Ormai il periodo legato alla BBC della Juventus è soltanto un lontano ricordo, con gli addii prima di Andrea Barzagli e poi di Giorgio Chiellini che sono stati davvero un duro colpo da dover digerire. È rimasto infatti solamente Leonardo, quello che è sempre stato considerato, molto spesso anche in maniera totalmente infondate e soprattutto molto severa, l’anello debole del terzetto. Teniamo a sottolineare il fatto che stiamo parlando comunque di tre veri e propri fenomeni della retroguardia, quindi stiamo solamente parlando praticamente di gusti e preferenze e soprattutto gli altri due probabilmente erano i migliori marcatori della scorsa generazione italiana e non solo. Quest’anno Leo aveva la grande ...

TuttoJuve24.it

...99/settimana prezzo bloccato AttivaDisdici quando vuoi Tutti i contenuti del sito, il ... Pogba in Qatar a tifare Francia Juventus, stop per. E si ferma anche Chiesa ...Ma ragionando come si ragionanon si arriva nemmeno secondi, piuttosto quindicesimi'. E alla ... avremmo giocato il Mondiale cone Chiellini in difesa. La Francia, ad esempio, ha tre rose e ... Juventus, 19 come Zambrotta e Bonucci: il calendario dell’avvento bianconero Tutto sugli infortunati di casa Juventus. È La Gazzetta dello Sport a fare chiarezza sulle condizioni dei singoli bianconeri, che erano assenti nell’amichevole di poche ore fa contro l’Arsenal (vinta ...Calcio ora per ora Oltre a Leonardo Bonucci la Juventus perde anche Federico Chiesa. L'esterno Oltre a Leonardo Bonucci la Juventus perde anche Federico Chiesa. L'esterno offensivo, toccato duro ieri ...