Bambino | 5 | sopravvive ad aggressione selvaggia di due cani solo per essere chiamato “mostro” in pubblico

(Di martedì 20 dicembre 2022) A soli 5 anni di vita, il piccolo Ryder Wells ha subito un orrore più grande di quello che la maggior parte delle persone vive in una vita intera. Contro ogni previsione, ildel North Carolina, è sopravvissuto alla brutaledi due rottweiler. L’è avvenuta mentre era a far visita ai parenti per il ringraziamento nel 2015. Aveva appena 21 mesi quando i duedi 50 kg l’uno lo hanno aggredito. Ryder ha perso metà del viso, gli si sono rotti i denti, un braccio e perforato un polmone. La sua famiglia non credeva che sarebbe sopravvissuto, ma questo piccolo guerriero ce l’ha fatta e da allora ha subito circa 50 operazioni. L’articolo prosegue sotto la foto. GoFundMeInvece dielogiato per aver superato un’simile, questo ...

ilmattino.it

Una terribile storia di abusi quella che si è consumata negli Stati Uniti , in Arkansas , dove lo scorso venerdì, 16 dicembre, le autorità locali hanno trovato il corpo di undi 6 anni seppellito sotto le assi del pavimento nella casa dove viveva insieme alla famiglia e alla sorellina , sopravvissuta , ma che ha riportato delle ferite multiple, tra cui ustioni al ..."È il primo incidente di questo tipo in cui un ippopotamo si è allontana dal lago e attacca un", ha dichiarato la polizia ugandese in un comunicato. L'ippopotamo ha "afferrato... il... Bimbo di 4 anni sopravvive per 6 giorni nel deserto tra leoni e iene: il miracoloso salvataggio in Kenya Una lettera ritrovata per caso in un libro e uno studente alle prese con le vicende dei bambini costretti a subire la guerra ...le autorità locali hanno trovato il corpo di un bambino di 6 anni seppellito sotto le assi del pavimento nella casa dove viveva insieme alla famiglia e alla sorellina, sopravvissuta, ma che ha ...