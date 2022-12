Amiu bonifiche | un caso di eccellenza su discariche abusive

(Di martedì 20 dicembre 2022) "Rimarcare la professionalità diS.p.a. per il tramite della partecipataè un modo di sottolineare per svolgere i lavori sul territorio in modo efficace e veloce, occorrano ...

www.comune.genova.it - le notizie in Comune

"Rimarcare la professionalità diS.p.a. per il tramite della partecipataè un modo di sottolineare per svolgere i lavori sul territorio in modo efficace e veloce, occorrano stazioni appaltanti e RUP di livello ma soprattutto professionalità adeguate e con le ...Genova .per il tramite della partecipata, fa scuola nella realizzazione degli interventi di bonifica delle discariche abusive in Italia. AMIU BONIFICHE: UN CASO DI ECCELLENZA ANCHE FUORI ... Roma, 20 dic. (askanews) - 'Rimarcare la professionalità di AMIU S.p.a. per il tramite della partecipata AMIU Bonifiche è un modo di sottolineare ...A Palazzo Tursi si è svolta la conferenza di fine anno sulle attività di bonifica svolte da Amiu sul territorio italiano ...