Spalletti e Grava insieme a Castel Volturno | gesto da applausi del mister

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Il Napoli è a lavoro per preparare al meglio l’amichevole del 21 dicembre, che si terrà allo Stadio Diego Armando Maradona alle ore 20 contro i francesi del Lille. Sarà l’ultima gara amichevole di questa insolita sessione invernale di preparazione atletica, prima di proiettarsi sul big match contro l’Inter a San Siro il 4 gennaio. Durante l’odierna seduta mattutina d’allenamento degli azzurri all’SSCN Konami Training Center c’è stata una sorpresa per i ragazzi e ragazze del settore giovanile. FOTO: SSC Napoli,a fine allenamento con i giovani del Napoli! Nel report dell’allenamento pubblicato dalla SSC Napoli, infatti, è stato reso noto un momento di aggregazione particolare che si è svolto prima della seduta d’allenamento. Lucianoe i calciatori azzurri della prima ...

Spalletti incontra Grava e il settore giovanile: discorso ed auguri di Natale Nella giornata odierna il Napoli, prima dell'allenamento, ha incontrato i ragazzi del settore giovanile. A comunicarlo è il club tramite il sito ufficiale ...Il Napoli è in questi giorni in ritiro in Turchia in attesa della fine del Mondiale. Il 4 gennaio, infatti, c'è subito una partita importante, con gli azzurri che saranno impegnati a San Siro contro l ...