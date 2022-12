Milano | ucciso titolare di un bar nel quartiere Corvetto

(Di lunedì 19 dicembre 2022)(ITALPRESS) – Ruiming Wang, proprietario cinese del Bardi via Bessarione, neldel capoluogo lombardo, è statoin un agguato. Diversi i colpi di arma da fuoco esplosi da un killer. Sul caso indaga la sezione Omicidi della Squadra Mobile, che sta cercando di ricostruire la dinamica e i motivi dell'omicidio, anche attraverso l'utilizzo delle telecamere. Dalle prime risultanze investigative, è emerso che il barsarebbe stato frequentato, soprattutto in orari notturni, da pregiudicati e spacciatori, tanto che la Questura aveva più volte disposto la chiusura temporanea del locale. Nonostante questo, numerosi abitanti delricordano ildel bar, noto nella zona con il soprannome di Paolo, come ...

