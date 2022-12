Manovra | da Vittoria Puccini a Luca Zingaretti | artisti a governo ' fondi per settore' **

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Roma, 19 dic. (Adnkronos) - "Non vogliamo mance né ristori, ma essere lavoratori come tutti gli altri". Il musicista Paolo Fresu è tra gliintervenuti oggi alla Camera in un conferenza stampa per chiedere alper ile in particolare l'indennità di discontinuità. "Quando eravamo chiusi in isolamento -sottolinea l'attrice- vedere film e serie, ascoltare musica o leggere ci ha permesso non solo di passare il tempo, ma di nutrire la nostra mente e le nostre emozioni. Io sono qui oggi a chiedere di investire in maniera adeguata nella cultura non solo come attrice ma anche come spettatrice". E, aggiunge l'attrice, "inserire nella legge di bilancio un finanziamento adeguato per dare la possibilità a tutti i professionisti dello spettavolo di ...