Manovra 2023 | salta la norma sul POS Tutte le novità

(Di lunedì 19 dicembre 2022) E’ arrivato finalmente il via libera per la delibera del maxi emendamento presentato dal ministro dell’Economia Giorgetti. Una corsa contro il tempo per delineare i punti dellaeconomica del governo Meloni. Niente abolizioni di sanzioni per chi rifiuta pagamenti con il POS fino a 60 euro: il braccio di ferro con l’Unione Europea ha portato ad un nulla di fatto. Un nodo che la Meloni e lo stesso Giorgetti si sono riproposti di ridiscutere, soprattutto in merito a risarcimenti o sgravi fiscali per operatori e commercianti. Per quanto riguarda le pensioni, invece, confermata la soglia dei 600 euro per gli ultra 75enni per il. A partire dall’anno successivo è prevista una nuova discussione sul tema. Conferme anche per quanto riguarda il reddito di cittadinanza: scendono da 8 a 7 le mensilità da erogare nel corso dell’anno. Ci sarà, ...

...sotto il quale gli esercenti possono non far pagare con il Pos non sarà all'interno della... Nella misura introdotta dal M5S subirà una ' riduzione da 8 a 7 mesi delle attuali mensilità '. ...... 2) estensione al settore del teleriscaldamento della riduzione dell'aliquota IVA al 5 per cento, per il primo trimestre dell'anno; 3) sospensione fino al 31 gennaiodei procedimenti di ...Gli emendamenti del governo sulla manovra prendono lentamente forma. Arrivano in veste parziale e dilazionati in commissione Bilancio alla Camera, mentre i tempi si allungano e nella maggioranza sento ...Le ultime novità sulla capitolo previdenza della manovra 2023. Minime a 600 euro per gli over 75 solo per il 2023. Per le donne resta l'uscita anticipata a 60 anni limitata a caregiver, disoccupate e ...