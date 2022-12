(Di lunedì 19 dicembre 2022) Stavolta, per Piero e Ghigo, e per lo storico marchio, è'L''. Dopo il tour sold out nei club in Italia e in Europa e nei principali Festival estivi, il 22 dicembre la ...

leggo.it

Il tour che pone fine alla tormentata vicenda della band toscana (ricordate 'tornate insieme' di Elio e Le Storie Tese) è stato un lungo, fatto di innumerevoli concerti in cui i due ...Uncome si deve dopo 42 anni di carriera. Il momento dell'ultimo tour e del ritiro dalle scene deiarrivato. L'ultimo girone terminer il 22 dicembre al Forum Assago di ... Litfiba, l'addio live a Milano: per Pelù e Renzulli ora è davvero l'Ultimo girone Stavolta, per Piero e Ghigo, e per lo storico marchio Litfiba, è davvero "L'ultimo girone". Dopo il tour sold out nei club in Italia e in Europa e nei principali Festival ...Saranno Mixo e Luca De Gennaro, voci storiche della radio, ad accompagnare i Litfiba nel concerto di chiusura della loro avventura insieme.