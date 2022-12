Impegni annullati | è ancora positivo Mattarella bloccato dal Covid

ilGiornale.it

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, pur in assenza di sintomi, è tuttora positivo al Covid. Pertanto viene annullata la cerimonia di scambio degli auguri con i rappresentanti delle Istituzioni, delle forze politiche e della società civile.