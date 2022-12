Highlights e gol Roma-Casa Pia 1-0 | amichevole 2022 VIDEO

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Termina 1-0 il match traPia, matchin preparazione della ripresa della stagione nel 2023. La partita, disputata allo stadio Municipal di Albufeira, è stata decisa dalla rete di Stephan El Shaarawy al 34?. Unica nota negativa l’infortunio di capitan Pellegrini. Buone indicazioni comunque per Josè Mourinho, in vista del ritorno in campo a gennaio. Ecco ilcon glidel match. SportFace.

Sky Sport

... quando le Blues hanno vinto in casa 2 - 0 ma poi hanno perso con lo stesso risultato in Francia e si sono imposte con undi Maren Mjelde ai tempi supplementari.: Roseng rd - Barcelona ...... con sfondo nerazzurro, presenta in grande il logo dell'Atalanta e scene di esultanza dopo un: ...le figurine degli eventuali nuovi arrivati dal mercato di gennaio e a quelle deglidelle ... Arsenal-Juventus 0-2, gol e highlights: i bianconeri vincono all'Emirates con due autogol Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...La Roma batte 1-0 il Casa Pia all’Estadio Municipal di Albufeira in amichevole. I giallorossi trovano la prima vittoria nel ritiro portoghese ma continuano i problemi per Mourinho. Lorenzo Pellegrini ...