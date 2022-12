‘Donne per Napoli’ | premiate le attrici delle fiction ‘Mina Settembre’ e ‘Mare Fuori’

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Tempo di lettura: 4 minutiGrande successo al Teatro Posillipo con più di 800 presenze e un prestigioso parterre di premiati e premianti di eccezione per la sesta edizione del Premio “Donne per Napoli” – Carpisa Yamamay Miriade Jaked. Il riconoscimento, ideato dall’imprenditore Raffaele Carlino, presidente di Carpisa e Miriade, con il giornalista Lorenzo Crea direttore artistico dell’evento, premia le donne che hanno dato lustro alla città di Napoli e che si sono distinte in vari settori, dalla cultura alla politica, dall’economia allo sport, dallo spettacolo alla moda e alla ricerca scientifica. I premi sono stati assegnati, nel corso della serata condotta da Veronica Maya, al Ministro per le Riforme Istituzionali e la Semplificazione normativa e già presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati (premiata da Raffaele Carlino e Lorenzo Crea per la sezione Istituzioni ...