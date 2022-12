Cambiare tipo di account in Windows 11 e 10

Leggi su navigaweb

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Gli utilizzatori dipossono trovare, all'interno del proprio computer, diversi tipi di. L'locale è quello più utilizzato e permette di usare il computer senza i servizi legati a Microsoft, ma non avremo accesso ad alcune funzionalità avanzate come il backup OneDrive, il backup delle impostazioni e il reset della password via Microsoft (tutti vantaggi presenti invece se usiamo l'Microsoft per accedere a). Oltre a questa suddivisione possiamo trovare anche altri due di tipi di: utente standard e amministratore. L'utente standard può usare i programmi già presenti ma non può installarne altri o effettuare modifiche avanzate al sistema, mentre l'amministratore può fare qualsiasi modifica al computer. Per sfruttare ...