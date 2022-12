Allarme antiaereo a Kiev e nell’est Odessa | torna la luce Invasione russa dell' Ucraina

(Di lunedì 19 dicembre 2022) La capitale e la zona centrale del Paese, nonché quella orientale, sono in queste ore alle prese con l’e non solo, ancora bombe e missili russi. Infrastrutture distrutte e vittime, anche civili. Proprio stamattina è stata ripristinata l’energia elettrica ad. L'articolola proviene da Noi Notizie..

Nella nottenella capitale Kiev e in diverse regioni del centro e dell'est dell'Ucraina, secondo quanto reso noto dall'agenzia russa Tass. Gli oblast interessati dall'allerta sono quelli di ...La capitale e la zona centrale del Paese, nonché quella orientale, sono in queste ore alle prese con l'. Kiev e non solo, ancora bombe e missili russi. Infrastrutture distrutte e vittime, anche civili. Proprio stamattina è stata ripristinata l'energia elettrica ad Odessa. Allarme antiaereo a Kiev e nell'est. Odessa: torna la luce Nella notte allarme antiaereo nella capitale Kiev e in diverse regioni del centro e dell’est dell’Ucraina, secondo quanto reso noto dall’agenzia russa Tass. Gli oblast interessati dall’allerta sono qu ...Aggiornamenti sulla guerra in Ucraina: notte di esplosioni a Kiev, colpite infrastrutture energetiche, ma la guerra è in stallo ...