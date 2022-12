“Tu che ca*** ne sai?” GF Vip 7 | Attilio Romita è una furia con Charlie Gnocchi

Leggi su caffeinamagazine

(Di domenica 18 dicembre 2022) GF Vip,si scontra con. La liaison tra il giornalista e Sarah Altobello ha provocato un vero terremoto. La compagna di, Mimma, è andata su tutte le furie, commentando: “Divertiti, ora sei libero” e “Entrambi patetici, la colpa è di entrambi. Scusate, ma il triangolo con Sarah no”. Quando Alfonso Signorini ha riferito il tutto adquest’ultimo ha iniziato a capire che stava succedendo qualcosa di serio. Ma d’altra parte era stato lui stesso a dire cose come: “Ora incomincio ad andare in ansia, ora mi verrebbe voglia di prenderla e portarla nel Van (riferendosi a Sarah, ndr). Fino ad ora per me è stato facile fare il misogino, e ora… Mi è bastato uno sfioramento, una cosa, io adesso ce l’ho qua questa cosa, in testa. Ma non la posso ...