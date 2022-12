Messi | finale Mondiale da record | nessuno ha partecipato ai gol come lui

(Di domenica 18 dicembre 2022)autore di una grandissimail 10 haa così tanti gol Una, Argentina-Francia, che ha visto Lionelassoluto protagonista al Lusail Iconic Stadium per un’ora abbondante di gioco. Il numero 10, prendendo parte ai due gol nel primo tempo, ha raggiunto quota 20 partecipazioni ad una rete Albiceleste: 12 reti e 8 assist per lui.lui. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Calciomercato.com

È la sestaper i sudamericani (solo la Germania, con 8, ne conta di più), trascinati ad un passo dal terzo successo Mondiale da uno straordinario Lionel(5 reti). L'albiceleste ha ...autore di una grandissimaMondiale: nessuno come il 10 ha partecipato a così tanti gol Una, Argentina - Francia, che ha visto Lionelcome assoluto protagonista al Lusail ... Adani, niente finale con Messi: le reazioni sui social VIDEO Gentile utente ti informiamo che gli articoli 4 e 6 delle “Condizioni di Utilizzo dei Servizi offerti tramite registrazione ai Lettori” relativi, in particolare, all’accesso ai contenuti e alle notizi ...Chi ha vinto la finale dei Mondiali Qatar 2022 tra Argentina e Francia giocata oggi, domenica 18 dicembre, alle ore 16 A laurearsi campione del mondo 2022 è stata la… NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO… Ottima ...