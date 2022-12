Luciano Spalletti è a Roma per l’ultimo saluto a Sinisa Mihajlovic

(Di domenica 18 dicembre 2022) L’allenatore del Napolial momento è a, in Campidoglio, in visita alla camera ardente di. Il tecnico azzurro ha deciso di andare di persona a portare il proprio personale ultimoad un amico, oltre che un collega che nulla ha potuto con una terribile malattia, che pure lui era riuscito a combattere per un lungo periodo di tempo. Già nelle ore passate, l’allenatore azzurro aveva espresso tutta la sua vicinanza alla famigliaed aveva ricordato l’ex tecnico del Bologna con parole di profonda stima e rispetto. La camera ardente in Campidoglio rimarrà aperta fino alle ore 18 eha deciso che non poteva assolutamente mancare la sua visita in ricordo ...

In Campidoglio in mattinata è arrivato anche l'allenatore del Napoli a rendere omaggio a Sinisa Mihajlovic e si è seduto dietro la famiglia di Sinisa. All'uscita dalla camera ardente, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai giornalisti. I funerali di Mihajlovic si celebreranno lunedì alle 11 a Roma presso la basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri.