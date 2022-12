LIVE Sci di fondo | 20 km Davos 2022 in DIRETTA | si inizia con la gara femminile

Leggi su oasport

(Di domenica 18 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10:31 Come ieri, oggi si rivela perché la scelta della FIS di dare punti alle prime 50 posizioni è un controsenso su tutta la linea. Oggi partono in 49. Quindi chiunque arriverà prenderà punti nella competizione delle donne. 10:28 Asi comincia con la 20 km, nella quale vedremo quattro azzurre impegnate e una di loro, Anna Comarella, configurarsi quale prima a partire. Curiosamente, anche nella competizione maschile sarà un italiano, Mikael Abram, ad aprire le danze. 10:25 Buongiorno a tutti i lettori di OA Sport e benvenuti a questadelle due 20 km a tecnica libera di. Federico Pellegrino, la vittoria di ieri – A Nadine Faehndrich la sprintBuona mattina a tutti i ...