La resa del governo sul pos | restano le multe per i commercianti Sconti sulle case green nel 2023 | le novità della manovra

(Di domenica 18 dicembre 2022) Niente pace fiscale per le cartelle esattoriali sotto i 1000 euro entrate pere tasse non pagate fino al 2015, niente stop alle sanzioni per gli esercenti che si rifiutano di accettare pagamenti elettronici con pos sotto i 60 euro. Sono i due dietrofront più rumorosi del primo pacchetto di emendamenti presentato dalsolo ieri 17 dicembre in commissione Bilancio alla Camera, con il secondo atteso oggi che sarà illustrato direttamente dal ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti per chiudere almeno questa tappalegge di Bilancio e correre verso l’approvazione del Parlamento da raggiungere necessariamente entro fine anno. La trattativa con Bruxelles, che aveva ammonito ilMeloni sul nodo dei pagamenti elettronici legato al raggiungimento degli obiettivi del Pnrr, finisce con una ...

