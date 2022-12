Garbagnate | don Francesco | dalla fidanzata al sacerdozio

(Di domenica 18 dicembre 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color La storia di don, sacerdote aal. DonAgostani da 5 anni opera ae col tempo è diventato un punto di riferimento per la comunità di Santa Croce, specie per i giovani.Il notiziario lo ha intervistato, scoprendo che il suo cammino verso la vocazione è stato decisamente ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

Il Notiziario

... dove ci sonoNatale Castelli , parroco della Comunità pastorale Santa Croce diMilanese, eAdriano Sandri , storico parroco di Velate, oggi in pensione ma sempre molto attivo. Due ...Continuo a rimanere in mezzo a voi come vescovo emerito e nessuno toccherà mai questo legame", ha chiosato, prima del saluto da parte del vicarioAlberto Ponzi. Nato aMonastero (... Cosa fare nel weekend 19 e 20 novembre La storia di don Francesco, sacerdote a Garbagnate: dalla fidanzata al sacerdozio. Don Francesco Agostani da 5 anni opera a Garbagnate e col tempo è ...