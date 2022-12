Roma | il camion passa con il rosso Due ragazzi non tornano più a casa

(Di sabato 17 dicembre 2022) Tragedia a, nel quartiere Garbatella. A perdere la vita due giovani di appena 18 anni. Quando i soccorritori del 118 sono arrivati, per i dueormai era troppo tardi. Ferita anche una terza persona. Dalle prime ricostruzioni pare che i due 18enni viaggiassero in sella ad uno scooter che si è schiantato contro L'articolo proviene da Leggilo.org.

L'incidente stradale è avvenuto sabato mattina nel quartiere Garbatella a Roma. Incidente mortale a Roma: due ragazzi di 18 anni, a bordo di uno scooter, sono deceduti dopo essersi scontrati intorno alle 6.30 con un camion frigo sulla Circonvallazione Ostiense. Le vittime si chiamavano Dennis Di Tuccio e Riccardo Marchese. Grave incidente stradale a Roma. Due 18enni, Riccardo Marchese e Dennis Di Tuccio, sono morti sulla circonvallazione Ostiense, nel cuore del quartiere della Garbatella. Secondo la ricostruzione, i giovani viaggiavano in scooter.