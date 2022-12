MyEUspace | call per startup | soluzioni hi-tech per l’utilizzo dei dati

Leggi su ildenaro

(Di sabato 17 dicembre 2022) L’Agenzia dell’Unione Europea per il programma spaziale (EUSPA) ha aperto il bando “” per promuovererivoluzionarie e innovative perdei, nell’ambito dello EU Space Programme. Laè rivolta alleche vogliono progettare nuoveper elaborare iprovenienti dal sistema globale di navigazione satellitare Galileo (GNSS) e dal sistema di osservazione della Terra Copernicus. I progetti proposti dovrebbero rientrare in una delle tre aree tematiche previste: Space My Life, Our Green Planet e Drive in Deep. Space My Life punta a migliorare le applicazioni e i dispositivi mobili, i droni o l’ambito della robotica per affrontare le sfide della società nel settore della salute, della ...