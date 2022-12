Guida TV | programmi di stasera | sabato 17 dicembre 2022

(Di sabato 17 dicembre 2022)aitv della prima serata di oggi,17.12., dei principali canali della tv generalista e del digitale terrestre. RAI1 Ballando con le Stelle Calcio RAI2 Blue Bloods Serie TV RAI3 Sei pezzi facili Teatro RETE4 Colpevole d’innocenza Film CANALE5 Grande Fratello VIP Reality Show ITALIA1 Il Grinch Film LA7 Eden – Un Pianeta da salvare Film REALTIME Dr. Pimple Popper – La dottoressa schiacciabrufoli Docureality CIELO La fine dell’innocenza Film TV8 Una Natale da Favola Film NOVE Freddie Mercury – The Great Pretender Documentario first appeared on Ascolti Tv Blog.

Casilina News

...mentre tanti altri lo utilizzeranno per registrare (con apparecchiature esterne)tv o usarlo anche come lettore multimediale per musica o vedere dei film. Digitale terrestre, la......al centro dei percorsi diagnostici terapeutici assistenziali e della riorganizzazione dei... Le lineeper redigere i piani diagnostici terapeutici assistenziali (PDTA) per il trattamento ... Programmi guida TV stasera 16 dicembre 2022: film prima serata I clienti possono già provare presso le concessionarie la nuova Opel Astra 5 porte e un numero sempre crescente di persone si sta già godendo la propria Opel Astra nuova di zecca. Il prossimo anno sar ...L'incarico è stato affidato dalla giunta regionale al direttore sanitario dell'Arnas Civico dopo un'attesa di numerosi mesi.