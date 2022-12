Francesco Scianna | chi è l’ex fidanzato di Francesca Chillemi

(Di sabato 17 dicembre 2022)è un’attrice italiana, molto nota al grande pubblico soprattutto per la partecipazione alla fiction di Rai1 Che Dio ci aiuti. La sua carriera è iniziata con la vittoria del titolo di Miss Italia 2003, quando aveva 18 anni. Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, laha avuto una relazione con l’attore. La loro storia però, è durata circa un anno. Successivamente, laha voltato pagina, ritrovando l’amore con l’imprenditore – figlio del patron della Diesel, Renzo – Stefano Rosso. Dal loro amore è nata una bambina, nel 2016, Rania. Su Instagramè molto seguita, tanto che ha oltre un milione di follower.è ...

Cinecittà News

... Giulia Napoleone, Mimmo Paladino, Luca Patella, Graziano Pompili, Ferdinando, Joe Tilson, ... a Modena, nella duplice sede del Complesso San Paolo (ViaSelmi 67) e Biblioteca Poletti... con la loro presenza al 'Lamezia Film Fest', a, solo per citarne alcuni, Alessandro Preziosi, Anna Galiena, Michele Placido, Isabella Ferrari, Alessandro Haber,, Marco Leonardi, ... La sala per tutti: i listini Adler, Notorious e 01 Distribution Francesca Chillemi era attesissima ospite di Ballando con le stelle nella puntata di questa sera, 17 dicembre. Ma l'attrice ieri è ...Gli artisti in esposizione sono: Isabella Balena · Shobha Battaglia · Gianni Berengo Gardin · Antonio Biasiucci · Archivio Carbone · Pino Castronuovo · Francesco Cito · Tano ... Nicola Sansone · ...