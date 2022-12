Dodicenne investita e uccisa mentre attraversa la strada con la mamma | al volante un' anziana con i nipoti a bordo

La Repubblica Firenze.it

Una 12enne è morta dopo essere statainsieme alla madre da un'auto mentre attraversavano la strada in prossimità delle strisce a Poggio a Caiano (). Madre e figlia, di origini cinesi sono rimaste incastrate sotto al veicolo. Al ...Pomeriggio di tragedia: le due sono state travolte da ... Dodicenne investita e uccisa da un'auto mentre attraversa la strada Una 12enne è morta dopo essere stata investita insieme alla madre da un'auto mentre attraversavano la strada in prossimità delle strisce a Poggio a Caiano (Prato). Madre e ...Una 12enne è morta dopo essere stata investita insieme alla madre da un'auto mentre attraversavano la strada in prossimità delle strisce a Poggio a Caiano (Prato). Madre e figlia, di origini cinesi so ...