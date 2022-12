Codice degli appalti l' ira di Orlando Pd | ' Meglio l' esercizio provvisorio che far entrare la mafia'

(Di sabato 17 dicembre 2022) Dopo pos, tetto al contante e tentativo di avvantaggiare no - vax e evasori un nuovo covidche abbassa la lotta alla corruzione e introduce norme che potrebbero favorire le mafie, come ...

Il Consiglio dei ministri ha approvato ieri il nuovoAppalti , il testo unico che disciplina i rapporti tra la pubblica amministrazione e le società incaricate a svolgere determinate opere pubbliche. Le norme puntano a garantire il rispetto ...Ilaria Calabrò - - > "La riforma riforma delappalti Mettere in atto provvedimenti che aiutano a velocizzare la realizzazione delle opere è senz'altro positivo". Lo ha detto Roberto Occhiuto , presidente della Regione Calabria, in ... Ok dal Cdm al nuovo codice degli appalti. Salvini: 'Iniziativa più importante del governo' Dopo aver saltato il confronto alla festa per i 10 anni di Fratelli d’Italia con il direttore del Fatto Quotidiano Marco Travaglio, il ministro Carlo Nordio ha preso parte al dibattito successivo dedi ...Gli esponenti del Pd contro il codice degli appalti voluto dal governo Meloni che taglia i limiti al subappalto, strumento che limitava le infiltrazioni mafiose ...