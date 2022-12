Riciclaggio | Dia | in Toscana 8 206 segnalazioni nel 2021

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Nelsono state 8.206 ledi operazioni sospette di(+22,6% rispetto al 2020), registrate in, pari al 5,9% del totale nazionale, facendone l'ottava regione in ...

Nel 2021 sono state 8.206 le segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio (+22,6% rispetto al 2020), registrate in Toscana, pari al 5,9% del totale nazionale, facendone l'ottava regione in Italia. Secondo i dati della Direzione Investigativa Antimafia (DIA), sono