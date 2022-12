Lutto nel calcio | Sinisa Mihajlovic è morto a 53 anni

LA NAZIONE

Sinisa Mihajlovic non ce l'ha fatta. L'allenatore serbo è morto a 53 anni dopo una lunga battaglia contro la leucemia che durava dal luglio del 2019. Mihajlovic ha combattuto la malattia con il suo ...Ascolta questo articolomondo accadono ogni giorno fatti più o meno eclatanti , alcuni dei quali colpiscono in particolar modo l'opinione pubblica. Spesso si tratta ad esempio di decessi dovuti a malori improvvisi, una ... Lutto nel giornalismo, è morto Giuseppe Vannucchi Scarabeo “La scomparsa di Giovanni mi addolora particolarmente. Il mio amico Giovanni ha rappresentato per tutti noi l’impegno quotidiano nel giornalismo, appassionato e dedicato a far emergere sempre ...TREVISO - «Io ho dato la vita al mio piccolo. Lui l’ha data a me» ripeteva Laura. Ma quel male che, poco dopo esser diventata mamma si era manifestato e che pareva ...