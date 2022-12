Liverpool | neonato di due mesi lasciato da solo in un capannone a dormire in una scatola | morto

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Un bambino inglese di appena duedopo essere statodadai genitori ain un. Il caso risalente al giugno 2020 è stato discusso presso laFamily Court, secondo la quale madre e padre di ‘Baby Z’ (il piccolo non può essere identificato per motivi legali) hanno fatto “scelte pessime” mentre “cercavano pace e tranquillità in una situazione da pentola a pressione”. I genitori hanno negato di averlo messo nel capanno e hanno affermato che dormiva nella loro camera da letto quando il padre ha scoperto che aveva smesso di respirare. Quando i paramedici sono arrivati sul posto, Baby Z era in una camera da letto con i suoi genitori. Tuttavia, la polizia ha perquisito la residenza entro mezz’ora dal trasporto d’urgenza del ...

I genitori di 'Baby Z' (il piccolo non può essere identificato per motivi legali) sono stati condannati da un giudice dellaFamily Court, che ha definito le loro scelte pessime.