Liverpool-Milan oggi in tv | data | orari e diretta streaming | Amichevole 2022

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Ecco tutte le informazioni relative a Liverpoool-, matchche i rossoneri giocheranno a pochi giorni dalla ripresa del campionato di Serie A: la, l’o, latv e lodella sfida. I ragazzi di Stefano Pioli, dopo la sconfitta incassata martedì contro l’Arsenal, tornano in campo per la seconda sfida della Dubai Super Cupcontro i Reds di Jurgen Klopp. Per il club meneghino, dunque, sarà un altro test molto importante anche in vista degli ottavi di Champions League contro il Tottenham, che andranno in scena tra febbraio e marzo. La partita andrà in scena nella giornata di venerdì 16 dicembre alle ore 16:30 e sarà trasmessa intv esu Dazn, con telecronaca ...

