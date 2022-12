Inchiesta Juve | la Camera penale Chiusano | ' Il clamore mediatico non detti l' agenda'

(Di venerdì 16 dicembre 2022) La"Vittorio" ha invitato il Tribunale di Torino a ritirare due decreti contenenti criteri per le priorità per le udienze preliminari e per l'assegnazione ai gip dei processi. ...

La Repubblica

È chiaro il riferimento all'a carico della Juventus e dei suoi ormai ex dirigenti per false comunicazioni sociali, ostacolo agli organi di vigilanza, manipolazione del mercato, fatture ...Anche Infantino è sottomentre inutilmente ha cercato nuove accuse contro Blatter e ... poiché, come dimostra il caso, i club europei devono ritoccare illegalmente le regole in assenza ... Inchiesta Juve, l’ira dei legali: “Via più rapida per l’udienza” La Juventus vuole un nuovo direttore sportivo e punta su Cristiano Giuntoli: De Laurentiis il sostituto ce l'ha in casa ...Caso Juve, penalisti contro il Tribunale: «Influenzati dall’opinione pubblica». Troppo veloce la fissazione dell’udienza preliminare Avvocati contro Tribunale e procura, così l’edizione torinese de La ...