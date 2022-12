Gazzetta del Sud

Un uomo di 56 anni ha ucciso poco fa la moglie nella propria abitazione ad Apricena, nel Foggiano. La vittima è una quarantenne, colpita con almeno quattro colpi di pistola al torace. Femminicidio in Puglia, 56enne uccide la moglie in cucina con quatto colpi di pistola (ANSA) - APRICENA, 16 DIC - Un uomo di 56 anni ha ucciso poco fa la moglie nella propria abitazione ad Apricena, nel Foggiano. La vittima è una quarantenne, colpita con almeno quattro colpi di pistola. Il fatto è accaduto nell'abitazione della coppia. La donna, una quarantenne, è morta sul colpo. Indagano i carabinieri.