È morto Sinisa Mihajlovic | addio al campione che combatteva contro la leucemia

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Èall’età di 53 anni, l’ex calciatore di Sampdoria, Lazio e Inter e allenatore, dopo altre esperienze, del Bologna, che aveva guidato fino a pochi mesi fa. Dal 2019una forma acuta di: una battaglia che aveva reso pubblica, con coraggio, determinazione e ironia, divenendo un testimone amatissimo – ben oltre i confini di Bologna – della lottaquesta malattia che colpisce circa 8mila nuove persone ogni anno solo in Italia. La situazione dell’ex tecnico del Bologna si era aggravata negli ultimi giorni, con la voce che si era sparsa sui social in particolare tra i tifosi rossoblù: molti tra loro avevano aggiornato i loro profili con una foto die scritto messaggi di vicinanza all’ex ...

Salutare per sempreMihajlovic è difficile per tante ragioni. Ô doloroso, ingiusto, profondamente malinconico'. Così l'Inter ricordaMihajlovic, ex calciatore e poi vice ......la sua tristezza nell'apprendere della notizia della scomparsa diMihajlovic: 'Triste notizia per il calcio serbo, la regione, l'Europa ed il mondo del calcio: Siniša Mihajlovi è. ... È morto Mihajlovic, il duro dal cuore grande: stroncato dalla leucemia a 53 anni Un saluto speciale quello di Riccardo Orsolini, calciatore marchigiano di Ascoli Piceno che ha Bologna ha avuto come allenatore Sinisa Mihajlovic, morto tragicamente questo pomeriggio dopo una dura ...Sinisa Mihajlovic si è spento all'età di 53 anni dopo aver lottato, negli ultimi anni, contro la leucemia. Anni in cui è ...