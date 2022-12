(Di venerdì 16 dicembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – Inl’incidenza settimanale del-19 a livello nazionale: 296 ogni 100.000 abitanti (9-15 dicembre) rispetto a 375 ogni 100.000 abitanti (2-8 dicembre). Nel periodo 23 novembre-6 dicembre, l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 0,98 (range 0,94-1,06), in diminuzione rispetto alla settimana precedente e appena sotto la soglia epidemica. L’indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero è sostanzialmente stabile e anch’esso appena sotto la soglia epidemica: Rt=0,98 (0,96-1,01) rispetto a Rt=0,99 (0,97-1,02). E’ quanto emerge dai dati della Cabina di regia dell’Istituto Superiore di Sanità. Il tasso di occupazione in terapia intensiva scende al 3,2% (rilevazione giornaliera ministero della Salute al 15 dicembre) rispetto al 3,4% (rilevazione al 8 dicembre). Il tasso di occupazione in aree ...

Italpress

ROMA - In calo l'incidenza settimanale del- 19 a livello nazionale: 296 ogni 100.000 abitanti (9 - 15 dicembre) rispetto a 375 ogni 100.000 abitanti (2 - 8 dicembre). Nel periodo 23 novembre - 6 dicembre, l'Rt medio calcolato sui casi ...Sotto i riflettori anche l'andamento dei contagi da- 19 in Cina e gli effetti sulla ... Sul fronte macroeconomico in arrivo dal Regno Unito le vendite al dettaglio e gliPmi di Francia, ... Covid, indici in calo e una regione a rischio alto Agenzia di stampa ... Covid, Istituto Superiore Sanità e Ministero Salute: “Rt scende sotto 1, cala anche l'incidenza” - picenotime.it - IT ...Prosegue la frenata del virus. L'incidenza scende a 296 ogni 100.000 abitanti rispetto ai 375 della precedente rilevazione. Per quanto riguarda l’occupazione dei letti sono in discesa le terapie inten ...