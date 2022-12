Comune di Turano Lodigiano | Concorso per 1 Contabile

Leggi su posizioniaperte

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Ildiha indetto unPubblico per la ricerca di 1 Figura Professionale come Istruttore Direttivo, si tratta di Personale in categoria D1. Per questa Posizione viene offerto inquadramento con contratto a tempo pieno ed indeterminato. Bando diIl responsabile del procedimento, rende noto che é indettopubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo-a tempo pieno ed indeterminato, categoria giuridica ed economica D1 (Contratto collettivo nazionale di lavoro EE.LL. personale non dirigente). Requisiti ed Invio della Domanda Il termine di presentazione delle domande é stabilito alle ore 12,00 del trentesimo giorno ...