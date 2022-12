Calcio in lutto | morto Mihajlovic | aveva allenato anche il Milan

Sport Mediaset

Si è spento pochi minuti fa Sinisa Mihajlovic: l'allenatore ed ex calciatore da anni lottava con la leucemia. L'ex calciatore di Sampdoria, Lazio e altre squadre è venuto a mancare. La notizia sconvolge i tifosi di tante squadre e in generale gli appassionati di calcio. Sinisa Mihajlovic è morto. Lo annuncia all'ANSA la famiglia del tecnico serbo. Nel comunicato nel quale annuncia la scomparsa, la famiglia Mihajlovic ha definito la sua morte "ingiusta e prematura". L'ex tecnico del Bologna si è spento in un ospedale di Roma. Nel luglio 2019 l'annuncio della malattia: aveva la leucemia.