Totti | «Spalletti? Mi piacerebbe parlargli È uno degli allenatori più forti | il Napoli lo dimostra»

(Di giovedì 15 dicembre 2022)parla di. Una stoccata quando gli ricordano l’ovazione dei tifosi del Real Madrid al ‘Santiago Bernabeu‘: “Mi concesse 16 minuti? Sono stato fortunato quel giorno. Quella standing ovation mi resterà sempre dentro”. Inresta l’amarezza per l’ultima fase della sua carriera, segnata dai dissidi con il tecnico toscano: “Più stavo bene e meno venivo preso in considerazione. Ogni volta che entravo facevo gol o assist e il match contro il Torino, quando entrai e feci due gol, è stata una gioia che metto sotto solo allo scudetto e al Mondiale. Miperò parlare con lui un giorno di quello che è successo, in pochi sono capaci di mettere la squadra in campo come lui. Il suomi piace tantissimo eche è ancora uno...

Corriere dello Sport

