Snowboardcross | bene Visintin e Sommariva a Cervinia Sette in tutto i qualificati azzurri

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Si sono concluse poco fa sulla pista dile qualificazioni della seconda tappa stagionale della Coppa del Mondo 2022-2023 di. Sulle nevi italiane hanno strappato il pass per le fasi finali (in programma domani alle ore 10:30) ben: andiamo a scoprireciò che è successo. In campo maschile il migliore degli italiani è Omar, autore del nono tempo nella prima run (49.67), mentre è 16° Lorenzo(50.18), anche lui qualificato per le fasi finali tramite la prima discesa. Passano invece il turno invece grazie a una buona seconda run Filippo Ferrari, (29°), Michele Godin (30°) e Niccolò Colturi (32°). Primo tempo assoluto per l’austriaco Jakob Dusek (48.87). A livello femminile nessuna azzurra riesce a qualificarsi ...

In casa Italia si è poi qualificato anche Tommaso Leoni, 14° a 1.31, mentre è stato eliminato Filippo Ferrari (39°). Non ha invece preso il via Michele Godino. L'appuntamento con le fasi finali è ......del Mondo didi Cervinia (16 e 17 dicembre), alla novità della tappa di Coppa del Mondo giovanile di scialpinismo di Crévacol l'11 e 12 febbraio ("ci sono le premesse di farecome ... Snowboardcross, Cervinia 2022: sette azzurri superano le qualificazioni, bene Visintin e Carpano