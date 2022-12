Non solo Hysaj | Mertens ritrova un altro ex compagno ai tempi del Napoli FOTO

Leggi su spazionapoli

(Di giovedì 15 dicembre 2022)e ilsono sempre nel cuore di Dries, e non potrebbe essere altrimenti visto quello che è stato il legame tra il belga e la piazza partenopea. Un feeling sempre intatto, così come confermato a più riprese dallo stesso Ciro nelle interviste di questi mesi, dopo che ha sposato il progetto del Galatasaray dopo il suo addio, non indolore, al. Nei giorni scorsi, il nazionale belga – di rientro in Turchia dopo l’eliminazione dai Mondiali in Qatar – ha avuto modo di incontrare l’exdi squadra in azzurro, Elseid, oltre al mister della Lazio Maurizio Sarri, vero e proprio artefice della sua esplosione nel ruolo di centravanti all’ombra del Vesuvio.e Malcuit insieme in Turchia, avete visto? In queste ore, Dries ...