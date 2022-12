Mercato Napoli – Gifuni | “Piace molto Ferdi Kadioglu”

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Ilrientrato dal ritiro in Turchia sarà ancora impegnato con diverse amichevoli nelle prossime settimane. Anche il ds Giuntoli non sarà fermo ma sempre proiettato alle prossime sessioni per non lasciarsi sfuggire occasioni di. La società partenopea, infatti, guarda con attenzione ai giovani di talento che potrebbero adattarsi bene con il gioco di L'articolo

Corriere dello Sport

Luca Marchetti , giornalista Sky, è intervenuto a Radio Marte in Forzasempre condotto da Gianluca Gifuni: Tutte le news sul calciomercato e sulCalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie... è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante 'Calcio24 Live' trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime didel. Ecco ... Napoli, 25 milioni per Ilic! (ANSA) - NAPOLI, 15 DIC - Momenti di tensione oggi a Napoli durante i controlli e i successivi sequestri eseguiti dai carabinieri del NAS di con il supportao dei militari della Compagnia di ...Ora la squadra di Spalletti ha ben 8 punti di vantaggio sulla seconda e depauperare questo patrimonio sarebbe veramente assurdo. Massima attenzione al nome di Ivan Ilic del Verona, giocatore che può a ...